В Нижнем Тагиле пропал 66-летний пенсионер, страдающий потерей памяти

В Нижнем Тагиле 20 декабря пропал 66-летний пенсионер Владимир Фёдорович Безносов. Супруга пропавшего рассказала полицейским, что мужчина страдает частичной потерей памяти. 20 декабря около 20:00 он ушёл из дома по улице Зари, 99 на прогулку и не вернулся. При этом телефона у пенсионера нет, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Рост мужчины — 162 см, среднего телосложения, глаза серо-зелёные, волосы седые. В день пропажи он был одет в чёрную куртку, синие спортивные штаны, коричневые ботинки и чёрную шапку. Если кто-то видел пропавшего пенсионера, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02.