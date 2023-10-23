В Нижнем Тагиле пропал 59-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 59-летний Олег Николаев. Мужчина вышел из своего дома на улице Пихтовой 13 октября около 14:00 и больше не выходил на связь, сообщает поисковый отряд «Феникс».

«Заявление в полицию поступало, отрабатываются все неизвестные, поступившие в медучреждения, и устанавливается круг лиц, которые владеют данными о его местонахождении. Розыском мужчины занимаются сотрудники отдела полиции № 17», — уточнили ИА «Все новости» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Мужчина имеет плотное телосложение, рост 175–178 см, волосы седые. Из особых примет шрам на животе. По данным поисковиков, мужчина нуждается в медицинской помощи.

Просьба ко всем, кто видел Олега Николаева и располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам 102, 112 или 8 (980) 930-16-32.