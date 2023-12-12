В Нижнем Тагиле пропал 50-летний отец-одиночка

В Нижнем Тагиле пропал 50-летний Валерий Смирнягин. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», накануне в полицию с заявлением об исчезновении мужчины обратилась заместитель директора школы, где учится его восьмилетний сын.

«Утром в школе мальчик рассказал, что в воскресенье днём его папа ушёл в магазин и домой не вернулся. Его сотовый телефон остался дома», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Сотрудники полиции установили, что мужчина воспитывает сына один. Также стало известно, что отец злоупотребляет алкоголем. Родственников у семьи в городе нет.

Полицией были проверены медицинские учреждения, но мужчину не обнаружили. Также правоохранители проверяют записи с камер наблюдения в районе проживания семьи для установления возможного маршрута передвижения пропавшего. Его сына отправили на время в социально-реабилитационный центр.

Просьба ко всем, кто располагает данными о пропавшем Валерии Смирнягине, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону 8 (3435) 97-64-02 или на линию 02.