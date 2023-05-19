В Нижнем Тагиле пропал 47-летний мужчина. Его поисками занимаются добровольцы и полиция

Сегодня отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске пропавшего в Нижнем Тагиле 47-летнего Александра Киреева. Уточняется, что мужчина исчез 30 апреля и с тех пор не выходит на связь. Факт пропажи тагильчанина подтвердили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», уточнив, что розыском мужчины занимаются сотрудники ОП № 19 города.

Об исчезновении Киреева в правоохранительные органы сообщила сестра пропавшего 4 мая. В ходе проверки полицейским удалось выяснить, что накануне исчезновения Александр распивал спиртное на Тагилстрое и пропал во время похода в магазин за «добавкой».

«Сотрудники полиции обнаружили телефон потерпевшего, кошелёк с банковскими картами на его рабочем месте. Мужчина трудоустроен плотником в управляющей компании на Тагилстрое, представители которой и забили тревогу, когда мужчина не вышел на работу, о чём сообщили его сестре. Родственница последний раз видела брата 28 апреля у торгового центра на Тагилстрое. Сотрудники полиции проверяют всех знакомых пропавшего мужчины, который злоупотребляет спиртным, устанавливая его местонахождение», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции просят всех, кто видел этого мужчину или знает, где он может находиться, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: +7 (3435) 97-69-32.