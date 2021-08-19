В Нижнем Тагиле пропал 37-летний мужчина

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 37-летнего Сергея Князева. Мужчина пропал ещё 9 августа, но его родственники заявили о пропаже в МВД только спустя неделю.

По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», утром 9 августа Князев ушёл из дома по адресу Красноармейская, 111, сказав родным, что отправился на работу. Вечером у него была запланирована встреча с пожилой матерью, но мужчина на неё не пришёл. Его телефон к тому времени был отключён.

«Сотрудники полиции выяснили, что в тот день мужчина злоупотреблял спиртным, а на работе не был. Оперативники связались со знакомыми, побывали в магазинах, куда чаще всего ходил пропавший, но никто его не видел», — рассказали ИА «Все новости» в городском управлении МВД.

Рост Сергея Князева — 170 см, худощавый, волосы тёмные, уши оттопыренные. В день пропажи он был одет в чёрные футболку и штаны, тёмные кроссовки, чёрную с коричневым куртку.

Если вы располагаете информацией о пропавшем мужчине, позвоните в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8 (3435) 97-64-02.