В Нижнем Тагиле пропал 26-летний мужчина

Накануне в Нижнем Тагиле на Вагонке пропал 26-летний Валентин Калуженко. Информация появилась в группе поискового отряда «Скорпион» во «ВКонтакте». Эту же информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», пояснив, что заявление о пропаже поступило в полицию от брата пропавшего только сегодня.

«Сегодня поступило заявление от брата, который сообщил, что 7 августа Валентин ушёл из дома на улице Парковой и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь мужчина не выходит, в настоящий момент телефон, который находится при пропавшем, недоступен. Сейчас сотрудники отдела полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” проводят розыскные мероприятия, проверяя предполагаемые места нахождения пропавшего молодого человека», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Пропавший Валентин Калуженко — мужчина крепкого телосложения, его рост 185 см, волосы короткие русые. Он был одет в шорты и сланцы, имел с собой рюкзак цвета хаки.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, сообщить по телефону дежурной части ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское»: 8 (3435) 97-68-02 или позвонить на линию 02.