В Нижнем Тагиле пропал 24-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 24-летний Антон Белевич. Как рассказала АН «Между строк» его жена, молодой человек ушёл из дома на Вагонке 6 октября около 11 часов утра. Последний раз Антона видел друг, с которым они вместе сидели на остановке «Спортивная» до пяти вечера, вскоре приятели разошлись.

«Он не был разговорчив со мной в то утро, поэтому я даже не знаю, куда он мог уйти. В понедельник он должен был поехать на старую работу, чтобы рассчитаться, а в 10 часов — на стажировку на новой», — рассказала жена пропавшего Екатерина.

По словам Екатерины, в детализации звонков видно, что молодой человек несколько раз звонил на незнакомые номера. Девушка написала заявление в полицию и обратилась к местным поисковым отрядам.

Антон Беляев был одет в чёрную ветровку Nike, спортивные чёрные штаны, чёрные кроссовки в сетку, тёмно-фиолетовую кепку фирмы Nike, при себе были часы. На правой щеке у Антона небольшой шрам.