В Нижнем Тагиле пропал 12-летний Дмитрий Машкин

В Нижнем Тагиле разыскивается 12-летний Дмитрий Машкин. Подросток был одет в чёрную куртку и чёрные штаны.

«В настоящее время сотрудники отдела полиции № 17 МУ МВД России "Нижнетагильское" выясняют обстоятельства исчезновения подростка. Одновременно организованы поисковые мероприятия», — сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Если кто-то видел мальчика или знает о его местонахождении, то сообщите в дежурную часть территориального отдела полиции по телефону 8 (3435) 97-68-02 или 102.