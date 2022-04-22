В Нижнем Тагиле «прокурор» заставил воспитательницу детского сада отдать мошенникам 800 тысяч рублей

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном размере). Жертвой злоумышленников стала 36-летняя жительница Тагилстроевского района, работающая воспитателем в одном из дошкольных учреждений. Звонившие с незнакомых номеров мужчины называли себя представителем банка и старшим прокурором, убеждая женщину под предлогом аннулирования оставленной на сайте заявки на оформление кредита снять все денежные средства и перевести их на «безопасные счета».

«Женщину постоянно держали на связи, давая рекомендации, в какой офис банка проехать и снять деньги, в каком салоне связи перевести денежные средства несколькими операциями. Человек, представившийся как старший прокурор Малахов, убедил потерпевшую оформить ещё возврат по страховке, а это порядка 150 тысяч рублей. Узнав, что на счёт женщины эти средства поступили, злоумышленник рекомендовал и их перевести на указанные номера телефонов. Три дня женщина вела переговоры с мошенниками и ни с кем из близких и знакомых не поделилась ситуацией, в которой оказалась. Только осознав, что лишилась 800 тысяч, женщина обратилась за помощью в полицию», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции просят граждан критически относиться к звонкам с незнакомых номеров, кем бы ни представлялись абоненты — сотрудниками банковских учреждений или представителями правоохранительных органов. Всю информацию о состоянии своего банковского счёта необходимо проверять лично при обращении в офис банка либо позвонив по телефону горячей линии. В случае поступления подобных сообщений наберите номер полиции 102. Сотрудники подскажут, как поступить, предостерегут от необдуманных действий.