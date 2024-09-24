В Нижнем Тагиле прокуратура спасла ребёнка от бездействия горе-матери

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила в ходе проверки информации установила, что мать ребёнка, страдающего тяжёлым хроническим заболеванием, не только не предоставляла ему необходимые лекарственные препараты для домашней терапии, но и отказывалась от помещения его в медицинское учреждение, что привело к ухудшению состояния его здоровья.

В связи с этим прокуратура подала административный иск в суд, требуя обязать законного представителя поместить ребёнка в стационар не менее чем на 21 день для прохождения курса лечения. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме, что позволило обеспечить несовершеннолетнего необходимой медицинской помощью.

Кроме того, мать была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по защите прав и интересов несовершеннолетних).