В Нижнем Тагиле прокуратура сократила срок расселения жильцов из аварийного дома на Тагилстрое

Прокуратура Тагилстроевского района проверила исполнение требований со стороны администрации по переселению жителей из аварийного дома № 2а на улице Хохрякова. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки оказалось, что длительный срок расселения людей из дома является неразумным, так как согласно техническому состоянию и всем проведённым экспертизам проживать в этом здании опасно для жизни и здоровья.

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2018 года этот дом признан аварийным и подлежащим сносу, а расселение жителей запланировано в срок до 1 ноября 2026 года. Прокуратура района направила в Тагилстроевский суд исковое заявление к администрации муниципалитета о возложении обязанности расселить жильцов не позднее двух лет со дня вступления решения суда в законную силу.

«Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта после его вступления в законную силу», — уточнили в прокуратуре.