В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку в школе № 81 после сообщений о тараканах в столовой

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку в школе № 81 после сообщений в СМИ о том, что в столовой образовательного учреждения замечены тараканы.

«Вот такие информационные стенды с тараканами всех мастей и возрастов у нас в столовой МБОУ СОШ № 81. Это сфотографировал ребёнок, который, придя домой, наглядно объяснил, почему он не желает питаться в этой столовой», — сообщил один из родителей учащегося школы.

В ходе проверки прокуратура выяснит, были ли нарушены требования санитарного законодательства образовательным учреждением и компанией, занимающейся организацией питания, в том числе в части проведения дезинфекции.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, по данным организатора питания, 15 ноября в столовой и на пищеблоке школы № 81 организованы мероприятия по дезинсекции. При этом в управлении образования заверили, что данные фотографии стенда не относятся к школе № 81. Вопрос взят на контроль.