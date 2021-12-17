В Нижнем Тагиле прокуратура проверит ТЦ «Кит» после того, как одна из посетительниц поскользнулась на крыльце и сломала руку

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку по публикации в СМИ о падении женщины на крыльце ТЦ «Кит». Как сообщает ИА «Все новости», 15 декабря около 14:30 пострадавшая с супругом приехала к центру, чтобы забрать коробку с заказом из детского супермаркета для своей годовалой дочери. Из магазина женщина несла покупку в двух руках, но на крыльце решила взять её в левую, а правой рукой ухватить мужа, чтобы не упасть. В этот момент тагильчанка поскользнулась на гололёде и упала на спину.

Скорая помощь доставила женщину в травматологическое отделение Демидовской горбольницы. Там у неё диагностировали перелом левой руки. Под подозрением перелом таза и компрессионный перелом пятого отдела позвоночника.