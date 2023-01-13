В Нижнем Тагиле прокуратура помогла мужчине получить статус безработного

В Нижнем Тагиле местный житель через прокуратуру добился подтверждения статуса безработного и получил соответствующие выплаты. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, тагильчанин 16 сентября 2022 года через «Госуслуги» обратился в местный центр занятости с заявлением о постановке на учёт в качестве безработного, но мужчине в этом отказали.

Такое решение в центре обосновали тем, что, по их информации, тагильчанин с июня 2022 года является председателем организации «Гаражный строительный кооператив “Кирпичный-1”». Однако прокуратура во время проверки установила, что гаражный кооператив — некоммерческая организация, которая не приносит доход, и по документам заявитель не относится к категории занятых граждан.

После проверки прокуратура внесла представление руководителю ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» об устранении нарушений. Мужчина был поставлен на учёт в качестве безработного, что даёт ему право на получение соответствующих выплат.