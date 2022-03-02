В Нижнем Тагиле прокуратура нашла нарушения трудового законодательства на трикотажном производстве ООО «Lemive»

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района проверила исполнение трудового законодательства на трикотажном производстве ООО «Lemive», которое находится на улице Балакинской, 1а. Надзорное мероприятие организовано после жалобы сотрудницы предприятия.

В ходе проверки установлено, что с 22 по 29 ноября 2021 года тагильчанка работала контролёром ОТК по гражданско-правовому договору, который фактически подменял трудовые отношения, что является нарушением требований ст. 67 Трудового кодекса РФ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении генерального директора компании прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем) и внесла ему представление. Документы направлены в Государственную инспекцию труда в Свердловской области для рассмотрения.

После вмешательства прокуратуры ООО «Lemive» заключило трудовой договор с сотрудницей и выплатило ей компенсацию.