В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после нападения собаки на глухонемого мужчину

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку соблюдения законодательства в связи с сообщением СМИ о нападении собаки на мужчину с нарушением слуха.

Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил», 29 мая у магазина «Бобёрстрой» на Ленинградском проспекте бездомная собака покусала глухонемого мужчину. После нападения потерпевший был вынужден обратиться за медпомощью.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, степень повреждений, причинённых тагильчанину. Кроме того, прокуратура установит, заключён ли муниципальный контракт администрацией города на отлов безнадзорных животных, а при его наличии — как выполняются условия контракта подрядной организацией. По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.