В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района потребовала от полиции возбудить уголовное дело на «чёрных» металлосборщиков

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района провела проверку на предмет соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства РФ при приёме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Как стало известно, в производстве МУ МВД России «Нижнетагильское» находился материал проверки по факту совершения преступления по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Было установлено, что в материале было описано, как трое мужчин, жители Нижнего Тагила, проводили земельные раскопки на территории ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный заповедник» с целью выемки металлолома. При раскопках они перерыли участок площадью 297,7 кв. м, сломав несколько деревьев, и нарушили правовой режим охраняемой природной территории. По заключению эксперта, ущерб составил чуть более 8 млн рублей.

При этом сотрудники МВД не стали возбуждать уголовное дело, сославшись на отсутствие состава преступления.

«Прокурор Ленинского района Нижнего Тагила отменил незаконное процессуальное решение по делу. По результатам проведённой дополнительной проверки дознавателем ОД МУ МВД России “Нижнетагильское” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ», — сообщает прокуратура Ленинского района.

Сейчас уголовное дело находится на контроле прокуратуры района.