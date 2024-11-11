В Нижнем Тагиле прокуратура и полиция ищут нелегальных мигрантов

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района совместно с полицией проводят рейды в местах возможного обитания мигрантов. Как сообщает ИА «Все новости», за неделю правоохранители проверили порядка 30 точек, где вычислили троих мужчин, у которых оказались проблемы с документами. У одного они просрочены, а у двоих — на стадии оформления.

Проверки, по словам силовиков, связаны с ростом количества преступлений с участием мигрантов. Чаще всего «гости» попадаются на взятках и обвиняются в преступлениях против половой неприкосновенности. Дзержинская прокуратура проверяет стройки, рынки, гостиницы и хостелы, общепит, торговые точки и другие места, где могут скрываться иностранцы без необходимых документов.

В прокуратуре отметили, что теперь проверки будут проходить регулярно и без предупреждения во всех районах города.