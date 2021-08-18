В Нижнем Тагиле прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед работником юридической фирмы

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила по обращению жителя Сургута проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «Единый центр Гарант», предоставляющего юридические услуги, и добилась выплаты долга по заработной плате, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в компании «Единый центр Гарант» заработная плата работнику структурного подразделения, дислоцирующегося в Сургуте, за период с ноября 2019 года по июль 2020 года начислена и выплачена в размере меньше минимального размера оплаты труда с учётом районного коэффициента и надбавки Крайнего Севера. В связи с чем перед заявителем образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере свыше 193 тысяч рублей.

По постановлению прокуратуры руководитель организации привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) в виде предупреждения.

В интересах заявителя в Ленинский районный суд Нижнего Тагила прокуратура направила исковое заявление о взыскании с ООО «Единый центр Гарант» задолженности по заработной плате. В ходе судебного рассмотрения исковых требований прокурора организацией частично был погашен долг по заработной плате перед работником.

Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила исковые требования прокурора удовлетворены, с ООО «Единый центр Гарант» в пользу заявителя взыскана оставшаяся часть задолженности по заработной плате в размере свыше 74 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры задолженность по выплате заработной платы погашена в полном объёме.