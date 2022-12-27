В Нижнем Тагиле прокуратура через суд заставила мэрию подключить выданные многодетным семьям участки к инженерной инфраструктуре

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района защитила права многодетных семей, чьи земельные участки, предоставленные администрацией района, не были подключены к газу, электричеству и водоснабжению. После вмешательства надзорного ведомства территории обеспечат всей необходимой инженерной инфраструктурой. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Во время надзорных мероприятий в прокуратуре установили, что многодетным семьям в жилом районе «Южный» было выделено 219 льготных земельных участков, расположенных на улице 70-летия Победы. Но в документах, согласно плану по обеспечению этих территорий, не разрабатывались и не проводились работы по проведению электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения. Инженерно-геодезические изыскания в этом районе тоже не выполнялись.

«Данные нарушения администрация Дзержинского района обосновала отсутствием денежных средств на выполнение указанных работ. В целях защиты прав неопределённого круга лиц прокуратура в Ленинский районный суд направила исковое заявление к администрации города о возложении обязанности подключить земельные участки к сетям инженерно-технического обеспечения», — уточнили АН «Между строк» в прокуратуре.

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. По решению суда администрация муниципалитета обязана подключить земельные участки многодетных семей к сетям инженерно-технического обеспечения в срок до 30 сентября 2024 года.

Решение суда уже вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры Дзержинского района.