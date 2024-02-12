В Нижнем Тагиле прокуратура через суд заставила лесорубов провести лесовосстановительные работы

В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура проверила компанию «Эвалес» и выявила нарушения лесного законодательства. Организация на основании договора аренды использовала лесные участки площадью 27,5 га, расположенные на территориях Висимского и Усть-Уткинского участковых лесничеств.

«Проверка показала, что ООО “Эвалес” не выполнены следующие лесовосстановительные работы: содействие естественному восстановлению на площади 13,1 га, прореживание на площади 9,4 га, проходные рубки на площади 15 га», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Представители надзорного органа через суд потребовали устранить нарушения. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на ответчика обязанность в срок до 1 декабря 2023 года выполнить мероприятия по лесовосстановлению и уходу за лесами. В рамках контроля за исполнением решения суда природоохранная прокуратура совместно с Нижнетагильским лесничеством провела осмотр лесных участков и установила, что выявленные нарушения Лесного кодекса РФ были устранены, решение суда исполнено в полном объёме.