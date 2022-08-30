В Нижнем Тагиле прокуратура через суд заставила администрацию города предоставить жильё семье с ребёнком-инвалидом

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд обязала администрацию города предоставить семье несовершеннолетнего ребёнка-инвалида жильё вне очереди по договору социального найма.

В ведомстве начали проверку после обращения о нарушении жилищных прав ребёнка. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 17-летний ребёнок-инвалид является недееспособным из-за хронического заболевания и нуждается в постоянном уходе. Его семья стоит на учёте малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. На момент прокурорской проверки несовершеннолетний проживал в двухкомнатной квартире общей площадью 40,4 м² вместе с матерью, братом и бабушкой. По закону несовершеннолетнему и его матери должно быть предоставлено жильё во внеочередном порядке с учётом его права на дополнительную жилплощадь.

С целью защиты прав ребёнка прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление к администрации города с требованием восстановить жилищные права ребёнка-инвалида и предоставить жильё вне очереди. Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

На сегодня решение суда администрацией города исполнено: с законным представителем несовершеннолетнего заключён договор социального найма жилого помещения — двухкомнатной квартиры общей площадью 43,1 м².