В Нижнем Тагиле прокуратура через суд защитила права несовершеннолетних

Прокуратура Дзержинского района через суд защитила права несовершеннолетних и взыскала неправомерно использованные средства материнского капитала, сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

В 2007 году мать троих детей приобрела квартиру в Нижнем Тагиле. Право общей долевой собственности на приобретённую квартиру было зарегистрировано за женщиной и её супругом. В 2009 году супруги обратились в подразделение Пенсионного фонда РФ Нижнего Тагила и Пригородного района с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала путём их направления на погашение основного долга по ипотечному кредиту.

По результатам рассмотрения заявления средства материнского капитала в размере свыше 299 тысяч рублей были перечислены в счёт погашения задолженности по ипотечному кредиту. После выплаты женщина не оформила приобретённую квартиру в общую собственность со своими детьми, как того требует законодательство, а также в 2012 году произвела отчуждение квартиры третьим лицам, израсходовав средства материнского капитала не по их целевому назначению.

«В связи с изложенным прокуратура Дзержинского района в интересах подразделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области направила в суд исковое заявление о взыскании с тагильчанки суммы неосновательного обогащения в размере неправомерно израсходованных средств материнского капитала», — отметили в прокуратуре.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Судебный акт в законную силу не вступил.