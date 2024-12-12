В Нижнем Тагиле прокуратура через суд взыскала в пользу пострадавшей в ДТП 12-летней девочки 100 тысяч рублей

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку в связи с травмированием несовершеннолетней девочки в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошёл 4 апреля 2024 года на улице Окунева.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что 4 апреля 2024 года в утреннее время водитель легкового автомобиля Лада Веста допустила наезд на несовершеннолетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего оставила место ДТП», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения: ушиб грудного отдела позвоночника, ушиб и кровоподтёк правого локтевого сустава, а также ушибы мягких тканей головы. В этот же день удалось установить личность водителя. Ей оказалась 31-летняя местная жительница. Прокуратура подала иск о взыскании компенсации морального вреда с виновника аварии в пользу пострадавшей.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.