В Нижнем Тагиле прокуратура через суд взыскала с мэрии 50 тысяч рублей в пользу подростка, разбившего голову из-за гололёда

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района в судебном порядке добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, получившего травмы при падении на пешеходном переходе. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки установлено, что утром 21 ноября 2022 года напротив школы № 55 парень переходил дорогу по зебре, поскользнулся и упал, ударившись головой.

«В нарушение требований действующего законодательства, в связи с бездействием администрации Нижнего Тагила по контролю за исполнением подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию дорожного полотна, тротуара для движения пешеходов, ненадлежащим исполнением обязательств МУП "Тагилдорстрой" и ООО "УБТ-сервис", подростком была получена травма», — сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство выявило нарушения работы подрядчика и выступила в защиту несовершеннолетнего, направив исковое заявление о взыскании с мэрии города компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Решением Дзержинского районного суда Нижнего Тагила исковые требования прокуратуры удовлетворены. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ответчик подал апелляционную жалобу на решение суда, по результатам рассмотрения которой Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу ответчика — без изменения.

Администрация муниципалитета выплатила взысканную сумму в полном объёме в пользу несовершеннолетнего.