Общество

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд взыскала с мэрии 50 тысяч рублей в пользу подростка, разбившего голову из-за гололёда

29.11.2023 18:53
В Нижнем Тагиле прокуратура через суд взыскала с мэрии 50 тысяч рублей в пользу подростка, разбившего голову из-за гололёда

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района в судебном порядке добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу 15-летнего подростка, получившего травмы при падении на пешеходном переходе. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки установлено, что утром 21 ноября 2022 года напротив школы № 55 парень переходил дорогу по зебре, поскользнулся и упал, ударившись головой.

«В нарушение требований действующего законодательства, в связи с бездействием администрации Нижнего Тагила по контролю за исполнением подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию дорожного полотна, тротуара для движения пешеходов, ненадлежащим исполнением обязательств МУП "Тагилдорстрой" и ООО "УБТ-сервис", подростком была получена травма», — сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство выявило нарушения работы подрядчика и выступила в защиту несовершеннолетнего, направив исковое заявление о взыскании с мэрии города компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Решением Дзержинского районного суда Нижнего Тагила исковые требования прокуратуры удовлетворены. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ответчик подал апелляционную жалобу на решение суда, по результатам рассмотрения которой Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, апелляционную жалобу ответчика без изменения.

Администрация муниципалитета выплатила взысканную сумму в полном объёме в пользу несовершеннолетнего.

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