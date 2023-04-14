В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала застройщика передать ресурсникам инженерные сети жилых домов

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению жителей многоквартирных домов № 26/1-4 на Черноисточинском шоссе о нарушении их жилищных прав в связи с отсутствием наружного освещения вблизи дома. Установлено, что после завершения строительства домов застройщиком ООО «Юпитер-НТ» на проложенные участки инженерных коммуникаций, не являющихся общедомовым имуществом, не были оформлены правоустанавливающие документы. Также коммуникации не были переданы в муниципальную собственность для дальнейшей передачи объектов организациям, осуществляющим их обслуживание.

«Многоэтажки были введены в эксплуатацию на основании соответствующих разрешений. ООО “Юпитер-НТ” при возведении указанных домов проложило сети инженерно-технического обеспечения, в том числе сети электроснабжения и наружного освещения. Сети поставлены на кадастровый учёт, все элементы уличного освещения смонтированы, введены в эксплуатацию и находятся в работоспособном, исправном состоянии, наружное освещение подключено к трансформаторной подстанции. Эксплуатация инженерных коммуникаций и иных сетей, в отношении которых не зарегистрированы права, которые надлежащим образом не переданы на обслуживание гарантирующему поставщику или иной специализированной организации, создаёт угрозу нарушения прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Помимо этого, прокуратура направила исковое заявление в Ленинский районный суд о возложении обязанности на ООО «Юпитер-НТ» оформить право собственности на объекты наружных инженерных сетей, проложенных при возведении четырёх многоквартирных жилых домов, и передать их администрации города. Администрацию Нижнего Тагила обязали принять спорные объекты в муниципальную собственность.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковые требования удовлетворил, решение суда на момент публикации в законную силу не вступило. Прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.