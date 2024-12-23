В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала поликлинику РЖД установить подъёмник для инвалидов-колясочников

Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения норм законодательства о доступности инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. В ходе ревизии было выявлено, что вход в поликлинику ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Нижнем Тагиле не был оборудован необходимыми средствами для беспрепятственного доступа инвалидов. В результате прокуратура подала в суд иск о возложении на учреждение здравоохранения обязанности устранить нарушения.

Суд удовлетворил требования прокурора. После вмешательства контрольного органа в больнице был установлен гусеничный подъёмник для людей на инвалидных колясках, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.