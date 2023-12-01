В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала областной Минстрой предоставить квартиру сироте

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района через суд обязала областной Минстрой предоставить квартиру молодому человеку, оставшемуся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проведённой проверки было установлено, что житель Нижнего Тагила в 2016 году, будучи ещё несовершеннолетним, был принят на учёт для предоставления жилья из специализированного жилого фонда.

«По достижении 18-летнего возраста жилплощадь молодому человеку предоставлена не была, в связи с чем заявитель, будучи студентом, на протяжении более трёх лет самостоятельно снимал жильё», — отмечают в прокуратуре.

Надзорное ведомство выявило нарушение жилищных прав гражданина и направило исковое заявление в Кировский районный суд Екатеринбурга к региональному Министерству строительства и развития инфраструктуры с требованием предоставить жилое помещение заявителю.

Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, решение вступило в законную силу. В ноябре 2023 года молодому человеку была предоставлена благоустроенная квартира в новостройке в Нижнем Тагиле.