В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала областной Минстрой дать квартиру сироте

Прокуратура Пригородного района через суд обязала Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предоставить квартиру молодому человеку, который остался сиротой ещё в несовершеннолетнем возрасте, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

Во время проверки было установлено, что 22-летний заявитель с 2015 года был поставлен на учёт на предоставление квартиры, которая по закону выдаётся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, но до сих пор жильё не получил.

«Такая процедура в Свердловской области определена Порядком предоставления жилых помещений, зачисляемых в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет», — уточнили в ведомстве.

Согласно этому документу, детям-сиротам предоставляются квартиры или дома по договорам найма по сформированному в регионе списку. Если такое жильё по какой-то причине не соответствует нормам и требованиям, то сироте должны выдать другое жилое помещение в пределах Свердловской области.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление и обязала министерство строительства и развития инфраструктуры региона построить или приобрести жилое помещение для сироты. Суд удовлетворил иск прокурора.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.