В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала Минздрав обеспечить лекарствами девушку с редким заболеванием

Жительница Тагилстроевского района Нижнего Тагила страдает редким заболеванием, которое считается орфанным, то есть встречается не более чем у 10 человек на 100 тысяч населения. По заключению врача тагильчанке был назначен препарат, не имеющий регистрации на территории РФ. В связи с этим в поликлинике № 4 девушке отказали в его предоставлении.

По данному факту прокуратурой Тагилстроевского района была проведена проверка, в ходе которой установлено, что у девушки редкое хроническое, прогрессирующее жизнеугрожающее заболевание и она действительно нуждается в препарате, который не имеет аналогов. После этого надзорным ведомством был направлен иск в суд о надлежащем лечении и предоставлении необходимых лекарств.

Суд удовлетворил иск. Теперь Минздрав Свердловской области обязан обеспечить девушку препаратом за счёт средств регионального бюджета. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.