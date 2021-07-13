В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала межведомственную комиссию обследовать многоквартирный дом на пригодность к проживанию

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района обязала межведомственную комиссию обследовать многоквартирный жилой дом по улице Кленовой на пригодность для проживания. Прокурорская проверка была инициирована по обращению жительницы дома, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, специалисты ООО «Уральская палата судебной экспертизы», к которым обратилась женщина, признали дом непригодным для проживания. После чего тагильчанка пришла с заявлением в межведомственную комиссию. Однако в августе 2020 года комиссия вынесла заключение об отсутствии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу. Из-за этого женщина и обратилась в прокуратуру.

«Прокуратура направила в суд административное исковое заявление к администрации Ленинского района Нижнего Тагила, а также к межведомственной комиссии о признании заключения комиссии незаконным и возложении обязанности провести обследование многоквартирного дома», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор смог убедить суд, что комиссия незаконно не приняла во внимание заключение экспертов, согласно которому дом в процессе длительной эксплуатации в течение 68 лет получил значительный физический износ. Суд удовлетворил исковые требования и обязал межведомственную комиссию обследовать дом.

Восстановление жилищных прав заявительницы сейчас находится на контроле прокуратуры.