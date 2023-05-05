В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала мэрию дать новое жильё многодетной матери

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района провела проверку по обращению многодетной матери и выявила нарушение её жилищных прав со стороны администрации города, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Многодетная мама и пятеро её детей на условиях социального найма зарегистрированы в муниципальной квартире. Из-за пожаров, которые происходили в этом доме в течение 2022 года, постановлением мэрии дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Женщина пыталась добиться от мэрии предоставления другого жилья взамен аварийного, но получила отказ.

«Прокуратура Дзержинского района в интересах заявительницы и её несовершеннолетних детей направила исковое заявление в Ленинский районный суд о возложении обязанности на администрацию Нижнего Тагила предоставить по договору социального найма жилое помещение в виде квартиры взамен занимаемого ими ранее», — отметили в ведомстве.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объёме. На момент публикации решение суда в законную силу не вступило.