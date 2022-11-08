В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала чиновников поставить сироту в очередь на предоставление жилья

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района защитила права на жильё 23-летней местной жительницы, оставшейся в несовершеннолетнем возрасте без опекунов. В Ленинский районный суд от надзорного ведомства был направлен иск к управлению социальной политики, обязующий поставить девушку на учёт в качестве нуждающейся в предоставлении квартиры, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве начали проверку после обращения девушки с заявлением о нарушении её жилищных прав. Ранее управление социальной политики по Тагилстроевскому району закрепляло за тагильчанкой право на жильё на период её несовершеннолетия — квартиру площадью 44 кв. метра. Учитывая то, что в данном помещении было зарегистрировано четыре человека, площадь, рассчитанная на одно лицо, стала меньше учётной нормы. Из-за этого девушку включили в список тех, кого необходимо обеспечить жильём.

После смерти опекуна в 2015 году на тот момент несовершеннолетняя девушка была снята с учёта, поскольку площадь помещения разделилась на троих жильцов и увеличилась, достигнув положенной нормы. Но в прошлом году у одного из совместно проживающих с тагильчанкой родственников родился ребёнок и площадь на одного человека снова стала меньше. Поэтому девушка вновь обратилась в управление социальной политики с заявлением о включении её в список нуждающихся. Но организация отказала в удовлетворении требований заявительницы, объяснив, что на момент достижения ею возраста 18 лет в квартире были зарегистрированы три человека, а площадь по документам была больше учётной нормы.

«При этом, в соответствии с требованиями действующего законодательства, девушка, учащаяся на дневном отделении в образовательном учреждении и не достигшая возраста 23 лет, имела право на предоставление жилого помещения. По результатам проверки прокуратура в Ленинский районный суд Нижнего Тагила направила исковое заявление к управлению социальной политики о возложении обязанности поставить заявительницу на учёт», — уточнили АН «Между строк» в прокуратуре.

Ленинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. На данный момент решение суда не вступило в законную силу. Прокуратура контролирует фактическое восстановление прав девушки.