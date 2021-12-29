В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добивается выделения инвалиду спецавтомобиля 

Жителю Нижнего Тагила с инвалидностью, которую он получил исполняя трудовые обязанности, отказали в предоставлении транспортного средства. Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила провела проверку о нарушении его социальных прав и обратилась в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, тагильчанин неоднократно обращался в управление социальной политики № 21 Нижнего Тагила с просьбой обеспечить его транспортным средством для ежедневного передвижения по городу. Однако его законные требования выполнены не были.

«Получить автомобиль мужчина имел полное право согласно соглашению о взаимном признании прав на возмещение вреда, причинённого работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Исковое заявление к управлению социальной политики № 21 с требованием обеспечить тагильчанина автомобилем с ручным управлением и автоматической трансмиссией направлено в суд.