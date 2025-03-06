В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась выплат за ранение ветерану СВО

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении его права на получение социальной поддержки. В ходе проверки было установлено, что в период с декабря 2022 года по март 2023 года заявитель участвовал в специальной военной операции в составе организации, которая содействовала выполнению задач, поставленных перед ВС РФ. Во время выполнения боевых задач мужчина получил ранение — перелом части бедренной кости.

В ноябре 2023 года, после того как заявитель завершил курс лечения, он обратился в отдел социальной политики с просьбой о назначении ему социальной выплаты в размере 150 тысяч рублей.

Управлением социальной политики принято не назначать социальную выплату, поскольку заявитель не соответствует критериям, установленным для получения единовременной выплаты, а именно не предоставил подтверждение о получении ранения во время исполнения обязанностей по контракту.

«Вместе с тем, в ходе проведения прокуратурой проверки истребованы документы, подтверждающие получение заявителем ранения при выполнении боевых задач, возложенных на организацию, содействующую Вооруженным силам России, а именно: справка МОО “Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов”, выписной эпикриз из истории болезни заявителя Луганской республиканской клинической больницы, согласно которому, перелом части бедренной кости получен во время выполнения боевой задачи, военный билет с записью о полученном ранении», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила обратилась в суд с иском о признании недействительным решения управления социальной политики об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты и обязательстве её выплатить.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора, признав отказ управления социальной политики незаконным и обязав территориальный орган исполнительной власти назначить и перечислить участнику специальной военной операции единовременную денежную выплату в размере 150 тысяч рублей.