В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась восстановления жилищных прав детей

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила через суд добилась восстановления жилищных прав несовершеннолетних.

«Установлено, что в 2021 году местная жительница после рождения второго ребёнка использовала средства материнского (семейного) капитала на приобретение квартиры в Дзержинском районе. Однако она скончалась в 2022 году, не успев оформить и определить надлежащим образом доли в праве собственности на жилое помещение, приобретённое за счёт средств материнского капитала», — сообщают в прокуратуре.

Прокуратура направила в Дзержинский районный суд исковое заявление о признании за двумя несовершеннолетними права собственности, а также об определении доли в праве общей долевой собственности их матери на указанное жилое помещение.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Решение суда вступило в законную силу. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.