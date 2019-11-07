В Нижнем Тагиле производят хорошую питьевую воду и это не миф

Сама по себе вода, которая должна бежать дома из-под крана, содержит примеси и хлор в допустимых значениях. Но пока она добирается до квартир по старым трубам, забирает в себя уйму разных примесей, вредных для организма человека. При помощи кипячения из водопроводной воды можно слегка выпарить хлор, обеззаразить её, но примеси всё равно уже никуда не денутся. Домашние фильтры, специальные кувшины очищают воду от механических примесей типа ржавчины, но не убивают бактерии и не избавляют жидкость от тяжёлых металлов.

Бутилированная вода бывает двух видов. Первый — природная минеральная, которую добывают из скважин и очищают от механических примесей, не меняя минерального состава. Именно такая вода считается «живой». Чем глубже скважина, тем более стабилен состав воды. Кроме того, источник, откуда берут воду, должен быть защищён от доступа посторонних лиц и воздействия внешней среды. Например, скважина для воды «Аква Сатис» находится на территории завода ООО «Тагильское пиво». Вода проходит все необходимые стадии водоподготовки, после чего по заказу поставляется жителям Нижнего Тагила, а также во многие общеобразовательные, спортивные и медицинские учреждения города.