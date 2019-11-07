В Нижнем Тагиле производят хорошую питьевую воду и это не миф

Сама по себе вода, которая должна бежать дома из-под крана, содержит примеси и хлор в допустимых значениях. Но пока она добирается до квартир по старым трубам, забирает в себя уйму разных примесей, вредных для организма человека. При помощи кипячения из водопроводной воды можно слегка выпарить хлор, обеззаразить её, но примеси всё равно уже никуда не денутся. Домашние фильтры, специальные кувшины очищают воду от механических примесей типа ржавчины, но не убивают бактерии и не избавляют жидкость от тяжёлых металлов.
Бутилированная вода бывает двух видов. Первый — природная минеральная, которую добывают из скважин и очищают от механических примесей, не меняя минерального состава. Именно такая вода считается «живой». Чем глубже скважина, тем более стабилен состав воды. Кроме того, источник, откуда берут воду, должен быть защищён от доступа посторонних лиц и воздействия внешней среды. Например, скважина для воды «Аква Сатис» находится на территории завода ООО «Тагильское пиво». Вода проходит все необходимые стадии водоподготовки, после чего по заказу поставляется жителям Нижнего Тагила, а также во многие общеобразовательные, спортивные и медицинские учреждения города.
Второй вид бутилированной воды — искусственно минерализованная жидкость. Многие предприятия пропускают обычную воду через стадии водоподготовки, а затем наливают её в бутыли и позиционируют как питьевую. Такая жидкость может быть добыта откуда угодно и скорее вредна, чем полезна. Кроме того, организм не воспринимает её как единое целое.
Если вы никак не можете решить, какую же всё-таки воду лучше пить, возьмите воду в бутылках от разных производителей, очищенную при помощи фильтра водопроводную жидкость и из колонки и сравните их на вкус. Настоящая «живая» вода будет вкусной, а «мёртвая» — просто мокрой, напиться ею невозможно.
Качество пластика, из которого произведена бутылка для воды, очень важно. Обычный мягкий пластик, больше всего привычный для нас, — это не самый экологичный сосуд. При его нагревании на солнце в воду могут проникнуть вредные вещества. Поэтому, если вы хотите приобрести воду в небольшой таре, лучше выбрать стекло.
Для доставки воды сейчас чаще используют 19-литровые бутыли. Хорошими считаются те, которые сделаны из поликарбоната, говорят технологи. Они, в отличие от полипропиленовой тары, являются более износостойкими.
Обычные высокие пакеты с ручкой способны обеспечить бутылям дополнительную защиту. «Лучше при доставке будет повреждён пакет, чем бутыль», — говорят технологи.