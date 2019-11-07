В Нижнем Тагиле производят хорошую питьевую воду и это не миф

В чём её уникальность и где её найти?

Жители Нижнего Тагила уже несколько лет страдают из-за грязной и вонючей воды, бегущей из кранов в их домах. Такую жидкость не то что пить опасно, в ней даже мыться не хочется. По совету Роспотребнадзора многие тагильчане давно перешли на бутилированную воду. На что нужно обращать внимание при покупке воды в бутылке, сколько жидкости в день нужно пить грудничкам и взрослым и к каким серьёзным заболеваниям может привести нехватка воды? На эти и другие важные вопросы АН «Между строк» ответили тагильский нутрициолог Ольга Катаева и профессиональные технологи ООО «Тагильское пиво», где производством воды занимаются уже 10 лет.

Сколько воды в сутки нужно пить человеку?

Правильный режим питья играет очень важную роль в функционировании нашего организма. Многочисленными исследованиями доказано, норма для взрослого человека — 30 мл на килограмм веса. Вес должен учитываться обязательно здоровый, в соответствии с ростом. Если вы весите 100 кг, а ваш здоровый средний вес — 70 кг, то и 30 мл нужно умножать на эти 70 кг. В этом случае получается 2,1 л чистой воды. В зависимости от разных факторов (климат, физнагрузки) к полученной норме необходимо прибавлять ещё 500–800 мл

Расчёт нормы употребляемой человеком воды в сутки зависит от его возраст и пола?

Отдельно здесь стоит выделить беременных женщин. При вынашивании ребёнка жидкость участвует не только в метаболизме матери, но и плода, поэтому врачи рекомендуют пить не менее 2,3 л в сутки в первом триместре. В последующие месяцы беременности объём выпитой жидкости регулируется для каждой женщины индивидуально, в зависимости от самочувствия.
Норма жидкости для ребёнка зависит от его возраста. Малышу до 6 месяцев Всемирная организация здоровья не рекомендует давать воду в том случае, если он находится исключительно на грудном вскармливании: необходимую жидкость ребёнок получает из материнского молока. С началом прикорма вводится и чистая вода. В среднем объём составляет 100–200 мл. Для детей старшего возраста нормой является 50 мл на килограмм их фактического веса.

Можно ли вместо воды пить чай, кофе или сок?

Чай, кофе, соки и компоты не входят в норму жидкости. В диетологии всё, что не является водой, — это еда. Утоление жажды соком, чаем и другими напитками, не являющимися водой, лишь усиливает чувство жажды.

Правда ли, что кофе обезвоживает и после одной кружки бодрящего напитка нужно выпить ещё две кружки воды?

Кофеин обладает мочегонным эффектом и может привести к обезвоживанию организма. Но если вы пьёте нужное вам по норме количество воды, то при употреблении одной или двух чашек кофе в день обезвоживания организма быть не должно. Организм может справляться с такой нагрузкой.

Я всё время хочу пить, это нормально?

Нормально, когда хочется пить после интенсивной тренировки или длительного пребывания на солнце. Если же чувство жажды присутствует постоянно, то необходимо задуматься о состоянии своего здоровья и обратиться за консультацией к врачу. У вас могут быть проблемы с почками, печенью, щитовидной железной или сахарный диабет. Если со здоровьем всё в порядке, то лучше пересмотреть свой дневной рацион и образ жизни. Возможно, вы едите слишком много продуктов, вызывающих жажду: копчёностей, солений, консервов и сладкого. Также причиной жажды может стать употребление антибиотиков.

Тренер не разрешает пить во время тренировки, но мне очень хочется. Что делать?

Это самое большое заблуждение в мире спорта. Питьевой режим необходимо соблюдать при любых физических нагрузках. Чем выше активность человека, тем больше воды расходуется с потом и дыханием. Чтобы не было обезвоживания, а это состояние крайне опасно для здоровья, нужно постоянно восполнять потерю жидкости.

Чем именно опасна нехватка воды для организма и здоровья человека?

Дефицит жидкости в организме провоцирует повышенное давление, запоры, головные боли и боли в суставах. Нехватка воды влияет на избыточный вес — при борьбе с лишними килограммами рекомендуется употреблять больше чистой воды. Кроме того, постоянный недобор жидкости может привести к появлению камней в почках и желчном пузыре.

На состоянии кожи (красоте) дефицит воды тоже сказывается?

Первый признак нехватки воды — это как раз ухудшение внешнего вида. Кожа становится дряблой и морщинистой, волосы — тусклыми и сухими, а ногти — ломкими. Организм человека на 70% состоит из воды, все важные жизненные процессы протекают с участием жидкости. Именно вода влияет в первую очередь на общее состояние и здоровье всего организма как внутри, так и снаружи.

В каких случаях нужно увеличить употребление воды?

Есть множество факторов, которые могут влиять на норму нужной вам жидкости:
Cезон
(летом пить хочется больше и чаще, чем зимой)
Физические нагрузки
(интенсивная тренировка заставляет нас употреблять больше воды, чем, например, обычная растяжка);
Медицинские показания и противопоказания
(норма потребления воды рассчитывается индивидуально)

А какую воду лучше пить — пропущенную дома через фильтр, из бутылей или из колонок?

Сама по себе вода, которая должна бежать дома из-под крана, содержит примеси и хлор в допустимых значениях. Но пока она добирается до квартир по старым трубам, забирает в себя уйму разных примесей, вредных для организма человека. При помощи кипячения из водопроводной воды можно слегка выпарить хлор, обеззаразить её, но примеси всё равно уже никуда не денутся. Домашние фильтры, специальные кувшины очищают воду от механических примесей типа ржавчины, но не убивают бактерии и не избавляют жидкость от тяжёлых металлов.

Бутилированная вода бывает двух видов. Первый — природная минеральная, которую добывают из скважин и очищают от механических примесей, не меняя минерального состава. Именно такая вода считается «живой». Чем глубже скважина, тем более стабилен состав воды. Кроме того, источник, откуда берут воду, должен быть защищён от доступа посторонних лиц и воздействия внешней среды. Например, скважина для воды «Аква Сатис» находится на территории завода ООО «Тагильское пиво». Вода проходит все необходимые стадии водоподготовки, после чего по заказу поставляется жителям Нижнего Тагила, а также во многие общеобразовательные, спортивные и медицинские учреждения города.

«Перед тем как попасть в бутылку, жидкость должна пройти все стадии водоподготовки, но при этом не потерять свою природную уникальность, — отмечает главный технолог предприятия Светлана Берсенёва. — Мы, например, используем технологию, которая позволяет сохранить все полезные микро- и макроэлементы. Сначала вода очищается на кварцевых фильтрах от механических примесей, затем проходит стадию обратного осмоса, а на заключительном этапе обеззараживается в течение нескольких секунд с помощью ультрафиолета. И каждая партия воды (2–4 тысячи 19-литровых бутылей), которую мы производим, проходит проверку в Роспотребнадзоре. Только после этого бутыли поступают в продажу».

Второй вид бутилированной воды — искусственно минерализованная жидкость. Многие предприятия пропускают обычную воду через стадии водоподготовки, а затем наливают её в бутыли и позиционируют как питьевую. Такая жидкость может быть добыта откуда угодно и скорее вредна, чем полезна. Кроме того, организм не воспринимает её как единое целое.

Если вы никак не можете решить, какую же всё-таки воду лучше пить, возьмите воду в бутылках от разных производителей, очищенную при помощи фильтра водопроводную жидкость и из колонки и сравните их на вкус. Настоящая «живая» вода будет вкусной, а «мёртвая» — просто мокрой, напиться ею невозможно.

А важно, из какого материала сделана бутылка, в которой находится вода?

Качество пластика, из которого произведена бутылка для воды, очень важно. Обычный мягкий пластик, больше всего привычный для нас, — это не самый экологичный сосуд. При его нагревании на солнце в воду могут проникнуть вредные вещества. Поэтому, если вы хотите приобрести воду в небольшой таре, лучше выбрать стекло.

Для доставки воды сейчас чаще используют 19-литровые бутыли. Хорошими считаются те, которые сделаны из поликарбоната, говорят технологи. Они, в отличие от полипропиленовой тары, являются более износостойкими.

«Перед тем как попасть в бутылку, жидкость должна пройти все стадии водоподготовки, но при этом не потерять свою природную уникальность, — отмечает главный технолог предприятия Светлана Берсенёва. — Мы, например, используем технологию, которая позволяет сохранить все полезные микро- и макроэлементы. Сначала вода очищается на кварцевых фильтрах от механических примесей, затем проходит стадию обратного осмоса, а на заключительном этапе обеззараживается в течение нескольких секунд с помощью ультрафиолета. И каждая партия воды (2–4 тысячи 19-литровых бутылей), которую мы производим, проходит проверку в Роспотребнадзоре. Только после этого бутыли поступают в продажу».

Обычные высокие пакеты с ручкой способны обеспечить бутылям дополнительную защиту. «Лучше при доставке будет повреждён пакет, чем бутыль», — говорят технологи.

Вода «Аква Сатис» добывается из артезианской скважины глубиной 100 м, которая расположена в природоохранной зоне. Она не продаётся в магазинах, но любой желающий может заказать бутыль воды за 130 рублей по телефонам:
+7 (912) 26-764-64
+7 (3435) 41-10-29
+7 (982) 61-700-31
+7 (3435) 37-00-31
Наличие в компании парка собственных грузовых автомобилей позволяет доставлять воду в офис или домой в кратчайшие сроки.
Информация на правах рекламы