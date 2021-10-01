Происшествия

В Нижнем Тагиле произошёл загадочный пожар в пустой квартире

01.10.2021 15:01
В Нижнем Тагиле произошёл загадочный пожар в пустой квартире

В ночь на 1 октября в шестиэтажном доме № 9 на Ленинградском проспекте в одной из квартир на первом этаже произошёл странный пожар. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили в квартире разбитое окно, открытые шкафы и разбросанные вещи. Заподозрив неладное, пожарные вызвали следственно-оперативную группу. 

Известно, что в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м. При этом, когда пожарные прибыли на место вызова, в квартире никого не было. Очаг возгорания находился в комнате у окна, горело кресло-кровать. 

«По факту пожара дознаватели МЧС проводят проверку. Причина пожара устанавливается. На данный момент известно, что собственники в квартире не проживали, а сдавали её в аренду», — рассказали в отделе надзорной деятельности.

 

Фото: ОНД и ПР г. Н. Тагил и ГГО
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