В Нижнем Тагиле произошёл загадочный пожар в пустой квартире

В ночь на 1 октября в шестиэтажном доме № 9 на Ленинградском проспекте в одной из квартир на первом этаже произошёл странный пожар. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили в квартире разбитое окно, открытые шкафы и разбросанные вещи. Заподозрив неладное, пожарные вызвали следственно-оперативную группу.

Известно, что в квартире горели домашние вещи. Площадь пожара составила 3 кв. м. При этом, когда пожарные прибыли на место вызова, в квартире никого не было. Очаг возгорания находился в комнате у окна, горело кресло-кровать.