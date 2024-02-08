В Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар в промзоне в Северном посёлке

Вчера, 7 февраля, в Нижнем Тагиле произошёл крупный пожар в одноэтажном здании на улице Северное шоссе, 12а. Как сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, в здании производился ремонт, когда вдруг внутри помещения загорелся утеплитель. Перед пожаром рабочие подрядной организации услышали хлопок. По предварительной информации, причиной возникновения огня было нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Пожарные прибыли на место происшествия через 6 минут после сообщения о возгорании, в 14:31. Спустя 35 минут пожар удалось ликвидировать. Его площадь составила 100 кв. метров, никто из рабочих не пострадал. Все 7 человек, трудящихся на объекте, смогли самостоятельно эвакуироваться из здания. В ликвидации пожара были задействованы 24 человека личного состава Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона и 5 единиц техники.

По факту возгорания дознаватели МЧС проводят проверку.