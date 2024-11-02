В Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП с пострадавшими (ВИДЕО)

Вечером 2 ноября в районе ТРЦ DEPO произошло ДТП. По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько человек. Движение транспортных средств в обе стороны затруднено. На месте работают муниципальные спасатели, МЧС, скорая помощь и сотрудники Госавтоинспекции. Подробности ДТП будут позднее.

«Столкновение двух автомобилей: Lada Granta и Ford Focus. Кто куда ехал, пока непонятно. Четыре пострадавших, в том числе ребёнок маленький. Всех увезли на скорой», — сообщили АН «Между строк» очевидцы.