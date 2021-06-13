В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с пострадавшими

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадали 2 человека, в том числе ребёнок. Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня в 12:00 часов у дома № 1а на улице Фестивальной.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля Iran Khodro 71-летний мужчина, поворачивая налево на улицу Республиканскую, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со следующим во встречном направлении автомобилем Ford Focus под управлением 37-летнего мужчины. После чего Iran Khodro отбросило на движущийся позади автомобиль Мazda СХ 7 под управлением 52-летнего мужчины», — пояснили в отделении по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

В результате дорожного происшествия травмы получили два человека. Пассажир автомобиля Iran Khodro 46-летний мужчина с диагнозом «закрытый перелом грудины, тупая травма живота, перелом бедра, перелом рёбер слева (под вопросом)» госпитализирован в центральную городскую больницу.

Пассажир автомобиля Ford Focus 4-летняя девочка с диагнозом «тупая травма живота» госпитализирована в детскую центральную городскую больницу. Пострадавшая девочка перевозилась на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве (автокресле), пристёгнутая ремнём безопасности автомобиля.

Водитель Iran Khodro пояснил автоинспекторам, что не заметил встречный автомобиль, так как его ослепило солнце. На момент происшествия все водители были трезвы.

С начала этого года это седьмое дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка-пассажира. ГИБДД напоминает, что дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в автомобилях только в детских удерживающих устройствах. Начиная с 7 лет разрешается перевозить ребёнка с использованием ремня безопасности транспортного средства, но при условии, что такая перевозка является безопасной, а именно ремень безопасности соответствует росту и весу ребёнка.