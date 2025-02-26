Днём 25 февраля на улице Просёлочной в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. По версии ГАИ, 60-летний водитель Haval, при движении в сторону посёлка Горбуново со стороны Нижнего Тагила, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилями КамАЗ и Renault Logan.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Haval. С диагнозом “сотрясение головного мозга” мужчина был госпитализирован бригадой СМП в медицинскую организацию», — сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели тестирование водителей на алкогольное опьянение — они оказались трезвыми.

«Напоминаем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил дорожного движения и правильного выбора скорости, а также о необходимости постоянного контроля за ситуацией на дороге. Берегите себя и своих близких! Помните, что от ваших действий и принятых решений на дороге зависит здоровье, а порой и жизнь не только ваша, но и других участников дорожного движения», — отметили в отделе пропаганды ГАИ Нижнего Тагила.