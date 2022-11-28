В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадала 6-летняя девочка

В Нижнем Тагиле на улице Орджоникидзе у дома № 1а произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребёнок. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла 25 ноября около 14:00. Автомобиль Haval, за рулём которого находился 41-летний мужчина, двигался со стороны трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда, когда врезался в попутный автомобиль Mazda под управлением 24-летней девушки, совершающей поворот налево.

От удара оба автомобиля получили серьёзные механические повреждения, а пассажирка Mazda, 6-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье слева, получила травму. На место прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели ребёнка и диагностировали ушиб левого бедра. Кроме девочки, в салоне автомобиля находился годовалый младенец, в аварии он не пострадал. Оба ребёнка перевозились с использованием детских удерживающих устройств, что позволило избежать более серьёзных последствий ДТП, отметили в Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Haval пояснил сотрудникам ГИБДД, что аварию спровоцировала водитель Mazda, так как она совершала манёвр без включения левого указателя поворота. Мужчина имеет стаж вождения 24 года. За текущий год он привлекался к административной ответственности 4 раза за превышение скорости. В момент аварии был трезв.

Женщина, находившаяся за рулём Mazda, утверждает, что включила поворотник заблаговременно, однако перед манёвром слишком поздно посмотрела в зеркало заднего вида и не увидела следовавший за ней автомобиль. В 2022 году она совершила 4 нарушения ПДД, все они связаны с превышением скорости. В момент ДТП, как показало освидетельствование на состояние опьянения, она была трезва.

В отношении водителя Mazda сотрудники ГИБДД составили административные материалы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП (нарушение светопропускаемости стёкол), а также по части 2 статьи 12.37 (отсутствие полиса ОСАГО).