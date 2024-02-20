В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний ребёнок

Накануне, 19 февраля, около 15:30 у дома № 92 на улице Индустриальной произошло ДТП. В результате аварии пострадал 14-летний подросток. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 36-летний водитель Chevrolet Cruze при выезде из парковочного кармана не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с Renault Sandero под управлением 49-летней женщины, которая двигалась со стороны улицы Балакинской в сторону Металлургов.

Подросток, который находился в автомобиле Renault Sandero, с места происшествия был доставлен в детскую больницу для оказания медицинской помощи. Автоинспекторами установлено, что ребёнок ехал на переднем пассажирском сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности, в связи с чем удалось избежать серьёзных травм.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель Chevrolet Cruze имеет 12-летний стаж вождения. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 7 раз. Тагильчанка на машине Renault Sandero имеет 9-летний стаж вождения. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 4 раза.

Водитель Chevrolet Cruze пояснил полицейским, что при выезде из парковочного кармана его транспортное средство неожиданно занесло. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будет установлена окончательная причина.