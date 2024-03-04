В Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребёнок

В минувшую пятницу, 1 марта, около 18:00 на улице Красноармейской произошло ДТП. В результате аварии пострадал 10-летний ребёнок. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Hyundai Solaris, следуя со стороны улицы Первомайской, нарушил требования дорожного знака, осуществил поворот налево на улицу Красноармейскую, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2109, следующим в прямом направлении на разрешающий сигнал светофора со стороны улицы Островского в сторону улицы Первомайской.

Ребёнок, находящийся в ВАЗ-2109, был осмотрен на месте ДТП бригадой скорой медицинской помощи и отпущен домой. На момент аварии оба водителя были трезвы.