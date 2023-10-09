В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трёх автомобилей (ВИДЕО)

В минувшую пятницу около 14:00 у дома на Ломоносова, 49 произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Как сообщили АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД, сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Skoda Yeti, следуя со стороны Карла Маркса, при совершении левого поворота не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, после чего произошло столкновение с Ford Transit, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП автотранспорт получил механические повреждения, пострадавших нет.