В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоциклиста 

В минувшую пятницу, 7 марта, в Нижнем Тагиле произошло первое в этом сезоне ДТП с участием мотоциклиста. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

ДТП произошло днём на перекрёстке улиц Юности и Энтузиастов. 40-летний водитель Opel Astra при повороте налево с улицы Юности не предоставил преимущество мотоциклу Kayo, ехавшему прямо по встречной полосе. В результате столкновения 21-летний байкер получил ушибы мягких тканей бедра и ушибленную рану левой голени. Его доставили в горбольницу № 1.

Для выяснения обстоятельств ДТП в Госавтоинспекции организована проверка.