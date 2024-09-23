В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в результате которого пострадал ребёнок 

В минувшую субботу, 21 сентября, у дома № 104 на улице Алтайской в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали 4 человека, в том числе 6-летний ребёнок.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 32-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, следуя со стороны улицы Юности в сторону улицы Боровой, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 53-летнего мужчины, после чего, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилями Skoda Kodiaq под управлением 30-летнего мужчины и Volkswagen Touareg под управлением 29-летнего мужчины.

«В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 6-летняя девочка — пассажир автомобиля Skoda Kodiaq, которая перевозилась на заднем пассажирском сиденье слева в детском удерживающем устройстве, была пристёгнута ремнями безопасности. Водитель и пассажир автомобиля Skoda Kodiaq, а также водитель автомобиля Hyundai Solaris доставлены в медицинские организации для оказания медицинской помощи», — рассказали в дорожной полиции.

У водителя Hyundai Solaris стаж вождения — 5 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту ДТП мужчина пояснил, что двигался в прямом направлении в сторону улицы Боровой, впереди идущий автомобиль Chevrolet Niva резко остановился. Пытаясь уйти от столкновения, он выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg и Skoda Kodiaq.

В момент аварии все водители были трезвы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будет установлена его окончательная причина и принято процессуальное решение.