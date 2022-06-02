В Нижнем Тагиле проходит Фестиваль театров малых городов России

В Нижнем Тагиле впервые проходит одно из самых значимых событий в культурной жизни города и страны — XIX Фестиваль театров малых городов России. С 29 мая по 5 июня в конкурсной программе соревнуются 16 театров. Билеты на все спектакли уже раскуплены, но их, говорят в Нижнетагильском драматическом театре, было не так много. Фестиваль — это большое событие не только для зрителей, но и для самих актёров. Подавляющая часть присутствующих на спектаклях — это коллеги из других театров.

На открытие фестиваля в Нижний Тагил приехал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, который отметил, что Нижний Тагил развивается не только как промышленный город, но и как центр культурной жизни.

«Это хорошо, что в таком суровом городе, опорном крае державы, где много делается для укрепления оборонной мощи страны, есть такая ярко выраженная лирическая струна. Я очень надеюсь, что нашим гостям будет приятно иметь дело с тагильским зрителем, хотя я знаю, что сюда приехали и жители других городов, чтобы посмотреть спектакли. Провинциальные театры сегодня обеспечивают движение вперёд, так же как и их коллеги в крупных городах», — сказал Павел Креков.

Открыл программу Прокопьевский драматический театр со спектаклем «Город Эн» (12+) и Театр драмы Комсомольска-на-Амуре с постановкой «Зулейха открывает глаза» (16+). Сразу после показов проходило открытое обсуждение с членами жюри и экспертами. Но результаты конкурса труппы узнают только после завершения фестиваля: их огласят 5 июня на закрытии, куда, возможно, приедет худрук Театра наций Евгений Миронов, который не смог присутствовать на открытии лично.

Для гостей города и конкурсантов провели экскурсии в музее «Уралвагонзавода», Демидовском музее-заводе и Нижнетагильском музее искусств.

В этом году в состав жюри фестиваля входят заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда, народная артистка РФ Ольга Остроумова, режиссёр Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и ведущие театральные критики.

Театры будут оценивать в нескольких номинациях: «Лучший спектакль большой формы», «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и приз «Надежда». Лауреаты в большой и малой формах по традиции будут представлять свои работы в Театре наций в Москве.

Отметим, что фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Вне конкурсной программы показан спектакль Театра наций «Страсти по Фоме» режиссёра Евгения Марчелли с народным артистом РФ Авангардом Леонтьевым в главной роли.