В Нижнем Тагиле прогремят взрывы на шахтах

В Нижнем Тагиле 31 июля и 1 августа будут проводиться технологические массовые взрывы по отбойке руды. Жителей города просят сохранять спокойствие.

Как сообщает газета «Тагильский рабочий», 31 июля в 8:00 будет массовый взрыв на шахте «Магнетитовая», а 1 августа в 16:00 аналогичные работы проведут на шахте «Евстюнинская».

Взрывные работы будут организованы с применением современной технологии короткозамедленным способом с разделением на 2 ступени замедления. Такой метод снижает сейсмическое воздействие взрыва на здания и сооружения, поэтому ожидается незначительный сейсмический толчок.